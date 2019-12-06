Сет в обед и не только: доставка наборов в Томске

Джекинадоставка в Томске. +73822342000

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ

+ 7 (3822) 342-000 ПОЗВОНИТЬ
60 МИНУТ
или бесплатно
0
Корзина
0 руб.

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ

ПН-ЧТ; ВС: 10:00-02:00

ПТ-СБ: 10:00-03:00

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ

+ 7 (3822) 342-000
Меню
Фильтр

Наборы

New

АНТИКРИЗИСНЫЙ КИЛОГРАММ (40ШТ)

5 видов: Ролл "КРАБОВЫЙ"; Мияки темпура; Лава темпура со снежным крабом; Холодный спайси; Спайси темпура

999 р

1300 г

New

ДВА КИЛОГРАММА СЧАСТЬЯ (60шт)

8 видов: Томатный ролл; Холодный спайси; Ролл "крабовый"; Спайси темпура; Лава темпура со снежным крабом; Огренный китай; Ролл "с курицей"; Онигири чиксей

1 499 р

1970 г

New

ВКУСНАЯ ЭКОНОМИЯ (64ШТ)

8 видов: Мияки темпура; Каппа маки с сырной шапкой; Лава темпура со снежным крабом; Крабик хот; Капитан марвел; Сяке темпура, Ролл "с икрой"; Цезарь темпура

1 599 р

1970 г

New

ЭКОНОМИСТ (24шт)

3 вида: Холодный спайси; Спайси темпура; Ролл "с курицей";

699 р

800 г

Hit

КИЛОГРАММ ЛЮБВИ

5 видов: Филадельфия лайт, Мексика овощной, Цезарь темпура, Крабик хот, Сяке темпура

1 459 р

1350 г

ПРАЗДНИЧНЫЙ

7 видов: Цезарь темпура, Спайси темпура, Каппа маки с сырной шапочкой, Холодный спайси, Сяке темпура, Амэ, Лава темпура со снежным крабом

1 699 р

1690г

КОРПОРАТИВНЫЙ

9 видов: Филадельфия лайт, Лава со снежным крабом, Сяке темпура, Фетаки, Крабик хот, Спайси темпура, Холодный спайси, Томатный, Мексика овощной

2 299 р

2000 г

Набор «Студенческий MINI» (20 шт)

4 вида: "Калифорния лайт", Онигири "Чиксей", 1/2 "Каппа маки", 1/2 "Тамотаго маки".

495 р

580 г

Набор «Минимал»

Набор «Минимал» (16 шт)

4 вида: 1/2 "Лава со снежным крабом", 1/2 "Филадельфия лайт", 1/2 "Капитан Марвел",1/2 "Амэ".

669 р

410 г

Набор "Вегетарианский"

Набор «Вегетарианский» (32 шт)

4 вида: "Мексиканский овощной", "Каппа маки", "Фетаки ролл", "Томатный ролл".

689 р

690 г

Hit
Набор «Эконом Хот»

Набор «Эконом Хот» (24 шт)

3 вида: "Огненный Китай", "Горячий казах", "Крабик хот".

699 р

650 г

Набор «Мистер крабс» (32 шт)

4 вида: "Кани маки с огурцом", "Калифорния лайт", "Мияки темпура", "Лава со снежным крабом".

779 р

830 г

Hit

ТЕМПУРА СЕТ (24ШТ)

3 вида: Лава темпура, Мияки темпура, Король темпура

870 р

800 г

Hit
Набор «Антикризисный премиум»

Набор «Бомба» (24 шт)

6 видов: 1/2 "Кани маки"; 1/2 "Лава с лососем"; 1/2 "Лава со снежным крабом"; 1/2 "Филадельфия лайт"; 1/2 "Капитан Марвел"; 1/2 "Томатный ролл".

888 р

585 г

Набор «Лавасет mini»

Набор «Лавасет» (24 шт)

3 вида: "Лава лайт с лососем", "Лава со снежным крабом", "Лава с креветкой".

889 р

630 г

Набор «Бюджетный»

Набор «Бюджетный» (36 шт)

5 видов: "Мияки темпура", "Амэ", "Лава со снежным крабом", "Томатный", Онигири "Чиксэй".

999 р

1100 г

Набор «Антикризисный премиум»

Набор «Запеченный» (32 шт)

4 вида: "Пламенный поцелуй", "Мексиканский запеченный под курочкой", "Лососик хот", "Крабик хот".

1 069 р

830 г

Hit
Набор «ТЁПЛЫЙ»

ТЁПЛЫЙ (32шт)

4 вида: Ролл "с курицей"; Ролл "с жареным лососем; Ролл "наоми"; Ролл Мексика запеченный под курочкой";

1 099 р

900 г

Набор «Почти даром»

Набор «Мясо» (32 шт)

4 вида: "Сырный ролл", "Холодный Джон Сноу", "Темпура цезарь", "Мексиканский ролл с курицей".

1 099 р

910 г

Набор «Топовый»

Набор «Топовый» (32 шт)

8 видов: 1/2 "Кани маки", 1/2 "Капитан Америка", 1/2 "Лава с лососем", 1/2 "Лава со снежным крабом", 1/2 "Филадельфия лайт", 1/2 "Томатный ролл", 1/2 "Сяке маки", 1/2 "Капитан Марвел".

1 199 р

790 г

Набор «Сама готовила»

Набор «Сама готовила» (40 шт)

5 видов: "Сырный", "Пламенный поцелуй", "Лава с лососем", "Капитан Марвел", "Холодный Джон Сноу".

1 299 р

1050 г

Набор «Антикризисный премиум»

Набор «Антикризисный Премиум» (40 шт)

5 видов: "Цезарь премиум", "Хатару темпура", "Парадайз терияки", "Токио", "Капитан Марвел".

1 299 р

1223 г

Набор "Прикольный"

Набор «Прикольный» (32 шт)

4 вида: "Сырный", "Эби темпура", "Лава с лососем", "Калифорния".

1 375 р

930 г

Набор «ОСЕННИЙ»

ОСЕННИЙ (40ШТ)

5 видов: Ролл "крабовый"; Ролл лава с креветкой; Ролл филадельфия лайт; Ролл Цезарь премиум; Ролл Наоми;

1 535 р

1200 г

Набор «ЛИСТОПАД»

ЛИСТОПАД (40ШТ)

5 видов: Сырный с лососем терияки; Мексиканский с лососем; Филадельфия лайт; Калифорния лайт; Ролл "с икрой";

1 595 р

1150 г

Набор «Антикризисный Биг»

Набор «Антикризисный Биг» (72 шт)

9 видов: "Горячий казах", "Сырный", "Фетаки", "Терима", "Холодный Джон Сноу", "Капитан Марвел", "Харука", "Лава с лососем", "Рок-н-ролл".

2 099 р

1980 г

Пати-сет

Набор «ПАТИ-СЕТ» (80 шт)

10 видов: "Филадельфия лайт", "Лава со снежным крабом", "Мексиканский ролл с лососем", "Амэ", "Набунага маки", "Калифорния с кунжутом", "Кавасаки темпура", "Тануки", "Чука маки", "Томатный ролл".

2 399 р

2074 г

готовы увидеть отличный сервис?

1

Вы делаете заказ
с 10 до 01 часов

2

мы отбираем свежие и качественные продукты

3

Делаем ваш заказ
за 30 мин

4

Доставляем ваш заказ
за 30 минут*

Сет в обед и не только: доставка наборов в Томске

Сет – разновидность подачи суши и ролл. Именно такой вариант предпочитают выбирать жители Японии и Китая во время трапезы. Наборы позволяют разнообразить меню. Подача небольшими порциями в разнообразном исполнении – это великолепная возможность попробовать различные блюда.

Наборы суши и роллы в Томске

Заказать сет уместно всегда, именно так настоящие гурманы смогут попробовать разнообразные вкусы и оценить достоинства приготовления. Кафе «Джекина доставка» специализируется на заказах по всему городу и в населенные пункты, расположенные в 20 км от Томска. Почему суши сеты станут великолепным дополнением к обеду или ужину? Наборы покупать выгодно в следующих ситуациях:
  • когда в гости пришла большая компания;
  • для офисных обедов;
  • при желании попробовать разнообразные суши и роллы;
  • когда нет времени на изучение меню.
Доставка наборов осуществляется в любую точку города. В меню представлены самые предпочтительные сеты, рассчитанные на различные компании и кошельки. Каждый сможет подобрать что-то пикантное и вкусное для себя.

Сеты японской кухни в разнообразии

Если не знаете, что выбрать – суши или ролл, то выбирайте наборы. В меню представлены различные комбинации: овощные сеты, запеченные, жаренные и много других вариантов. Преобразить привычный вкус помогут разнообразные соусы и напитки. Суши-сет – альтернатива скучному ужину в кругу семьи или в офисе. Разные вкусы, интересные сочетания и свежие морепродукты высшего качества – все это можно отыскать в нашем кафе. Заказывайте наборы и наслаждайтесь трапезой в любом месте. Оформляйте заявку на доставку японских блюд, сделанных по лучшим традициям. Наше заведение предлагает каждому широкий выбор сетов. Количество ролл варьируется от 32 до 96 штук. Все зависит от вашего аппетита и количества людей в компании. Звоните и наслаждайтесь непревзойдённым вкусом риса, овощей и различных морепродуктов.

© 2000-2018 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только при согласии правообладателя.
Политика конфиденциальности

Приложение кафе «Джекина Доставка» на App Store Приложение кафе «Джекина Доставка» на Google Play
Кухня
Акции
Отзывы
Доставка и оплата

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ

+ 7 (3822) 342-000

Томск, Комсомольский пр., 39/4

Приложение кафе «Джекина Доставка» на App Store

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ

ПН-ЧТ; ВС: 10:00-02:00

ПТ-СБ: 10:00-03:00

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ

+ 7 (3822) 342-000

Томск, Комсомольский пр., 39/4

Приложение кафе «Джекина Доставка» на Google Play

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ

+ 7 (3822) 342-000

Томск, Комсомольский пр., 39/4

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ

ПН-ЧТ; ВС: 10:00-02:00

ПТ-СБ: 10:00-03:00

Приложение кафе «Джекина Доставка» на App Store Приложение кафе «Джекина Доставка» на Google Play