Сет в обед и не только: доставка наборов в Томске

Наборы суши и роллы в Томске

когда в гости пришла большая компания;

для офисных обедов;

при желании попробовать разнообразные суши и роллы;

когда нет времени на изучение меню.

Сеты японской кухни в разнообразии

– разновидность подачи. Именно такой вариант предпочитают выбирать жители Японии и Китая во время трапезы. Наборы позволяют разнообразить меню. Подача небольшими порциями в разнообразном исполнении – это великолепная возможность попробовать различные блюда.Заказать сет уместно всегда, именно так настоящие гурманы смогут попробовать разнообразные вкусы и оценить достоинства приготовления. Кафе «Джекина доставка» специализируется на заказах по всему городу и в населенные пункты, расположенные в 20 км от Томска. Почему суши сеты станут великолепным дополнением к обеду или ужину? Наборы покупать выгодно в следующих ситуациях:Доставка наборов осуществляется в любую точку города. В меню представлены самые предпочтительные сеты, рассчитанные на различные компании и кошельки. Каждый сможет подобрать что-то пикантное и вкусное для себя.Если не знаете, что выбрать – суши или ролл, то выбирайте наборы. В меню представлены различные комбинации: овощные сеты, запеченные, жаренные и много других вариантов. Преобразить привычный вкус помогут разнообразные соусы и напитки. Суши-сет – альтернатива скучному ужину в кругу семьи или в офисе. Разные вкусы, интересные сочетания и свежие морепродукты высшего качества – все это можно отыскать в нашем кафе. Заказывайте наборы и наслаждайтесь трапезой в любом месте. Оформляйте заявку на доставку японских блюд, сделанных по лучшим традициям. Наше заведение предлагает каждому широкий выбор сетов. Количество ролл варьируется от 32 до 96 штук. Все зависит от вашего аппетита и количества людей в компании. Звоните и наслаждайтесь непревзойдённым вкусом риса, овощей и различных морепродуктов.