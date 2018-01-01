Качественная японская кухня по доступным ценам

Японская еда в Томске

Бесплатная доставка по Томску при заказе через приложение. Обслуживаем населенные пункты, расположенные до 20 км от города. Доставка осуществляется в течение 30-60 минут, в час пик время может увеличиться до 90 минут. Ваш заказ готовится 30-45 минут по оригинальной рецептуре. Доступные цены и экономия за счет участия в акциях и заказов разнообразных наборов.

Разнообразие блюд для гурманов

Прекрасным дополнением к этим азиатским блюдам станут напитки и соусы. Заказать еду на дом – это значит сэкономить время и при этом заплатить не больше, чем в кафе. Аппетитные суши и роллы станут прекрасным перекусом или полноценным обедом на работе или дома. «Джекина Доставка» - кафе, работающее для вас. Если вы думаете о том, где заказать еду с японским акцентом, то смело звоните нам. Наш ассортимент поразит каждого, в меню есть роллы из курицы и других оригинальных продуктов.

Японская кухня пользуется популярностью по всей России. Традиционная еда из риса и морепродуктов – это прекрасная альтернатива привычному ужину или обеду. Наше кафе японской кухни предлагает удобную услугу – доставка суши, сеты, роллы и других блюд в Томске на дом или в офис. Для больших компаний у нас есть особенные предложения. Зачем куда-то ходить, если можно в любой момент заказать блюда японской кухни. Делая заявку в нашем кафе «Джекина Доставка», вы получаете свежий продукт. Для приготовления используются только натуральные ингредиенты. Особого внимания заслуживает дизайнерская упаковка из экосырья. Эстетичный вид и вкусные японские блюда – все это по доступной цене.Более года наше заведение предлагает отведать японскую еду, приготовленную по всем традициям Азии. Почему делать заказ выгодно у нас? Наше кафе имеет ряд преимуществ:Быстрая доставка суши – это актуальное предложение для жителей города. Нехватка времени заставляет перекусывать на бегу. Мы предлагаем заказать еду в офис и насладиться бесподобным вкусом. Любая вечеринка или внезапный приход гостей не будет в тягость, если оформить доставку японской кухни в Томске. Эти продукты легко усваиваются и не приводят к лишнему весу – очередной плюс для того, чтобы сделать заказ.Японская и китайская кухня – это широкое разнообразие различных блюд. При этом вам необязательно приходить в наше кафе, чтобы полакомиться любимыми суши и роллами. Если вы настоящий гурман, то следует заказать японскую еду на дом у нас. Мы осуществляем доставку всех наименований из меню: